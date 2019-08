Vier personen aangehouden na conflict op een feestje

De politie kreeg zaterdagavond rond 21.05 uur verschillende meldingen dat er een vechtpartij gaande zou zijn in de Professor Keesomstraat. Ter plaatse treffen de agenten een grimmige sfeer aan bij de woning waar het feestje plaats vond. Vermoedelijk is een ruzie ontstaan nadat een van de bezoekers weggestuurd is. Deze persoon is een willekeurige tuin ingegaan aan de Marconistraat. Een aantal feestgangers zijn achter hem aangegaan. Drie mannen hebben vervolgens de bewoners van deze woning klappen gegeven. De bewoner loopt hierbij verwonding aan zijn gezicht op. Zij doen aangifte van mishandeling. De agenten hebben drie mannen (17, 20 en 29 jaar) gearresteerd. Een vierde man van 27 jaar reageert agressief naar de agenten die overgaan tot de aanhoudingen. Hij haalt zijn hond erbij en bedreigd hiermee de dienders. De agenten gebruiken pepperspray om te man te kunnen aanhouden. De verdachten zijn overgebracht naar een politiecel voor verder onderzoek.