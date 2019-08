Man beschoten, politie zoekt getuigen

Omstreeks 03.45 uur werd een 23-jarige man uit Almere meerdere keren beschoten met een vuurwapen door nog een onbekend persoon. De man stond op de Dokkumlaan toen hij onder vuur werd genomen. Meerdere kogels vlogen langs de man heen en sloegen in een plantenbak of deur van nabijgelegen woning. De man werd ook geraakt en is vervoerd naar het ziekenhuis. De politie doet buurtonderzoek en roept getuigen op zich te melden via 0900-8844.