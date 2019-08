Onderzoek Rijksrecherche na dood 42-jarige Leeuwarder

De politie reageerde woensdagavond op een melding van een vechtpartij op de Borniastraat. Op dat moment woedde daar ook een brand. Ter plekke bleek dat personeel van de instelling waar de brand plaatsvond, moeite had een patiënt onder controle te krijgen. Hij, een 42-jarige man uit Leeuwarden, verzette zich hevig. De politiemedewerkers verleenden assistentie en brachten de man onder controle. Kort daarna werd de man onwel en werd hij gereanimeerd. De man werd per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Zojuist werd bekend dat de man vandaag is overleden.



Het handelen van de politiemedewerkers en de oorzaak van de onwelwording worden onderzocht. Om de objectiviteit van het onderzoek te waarborgen wordt het onderzoek uitgevoerd door de Rijksrecherche, onder leiding van een officier van justitie.



Voor de media: omdat de Rijksrecherche onder leiding van een officier van justitie het onderzoek doet, ligt de woordvoering in deze zaak bij het Openbaar Ministerie Noord-Nederland. Op dit moment worden verder geen mededelingen gedaan door de politie.