Recherche zoekt getuigen van steekincident

Het steekincident gebeurde rond 04:15 uur. Er kwamen meerdere politie-eenheden ter plaatse en de omgeving werd afgezet zodat de hulpdiensten hun werk konden doen. Het slachtoffer – een 19-jarige jongeman uit Voorhout - is naar het ziekenhuis vervoerd.

Een getuige vertelde dat hij na het steekincident drie jonge mannen zag vluchten in de richting van de Van Panhuysstraat. Twee van hen zouden op de fiets zijn gevlucht en een van hen is weg gerend. Er is in de omgeving van de Nieuwe Zeeweg gezocht naar deze jongemannen, onder andere met behulp van een politiehelikopter. De mannen zijn niet meer aangetroffen.

Het zou gaan om twee mannen met een licht getinte huidskleur en om één man met een donkere huidskleur. De jongeman met de donkere huidskleur is vermoedelijk rond de 16/17 jaar. Hij droeg een zwart petje met een wit logo en een zwart vest met capuchon. Zijn capuchon droeg hij over zijn pet. Ook droeg hij droeg een zwarte trainingsbroek.

Een van de mannen met een getinte huidskleur droeg ook een zwart petje met een wit logo. Hij had een zwart fleecevest aan en een zwarte joggingsbroek, met daaronder zwarte lage schoenen. Hij is ongeveer 16 jaar oud.

De derde jongen wordt ook rond de 16 jaar geschat. Hij droeg geen petje. Verder is niet bekend welke kleding hij droeg tijdens het incident.