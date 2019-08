Auto verwoest door brand

Rond 04.30 uur kreeg de politie de melding van een autobrand. De auto is volledig verwoest door de brand. De brandweer had de brand snel onder controle. De politie doet onderzoek naar het incident en komt graag in contact met getuigen van de autobrand of met mensen die op andere wijze over informatie beschikken. Er kan worden gebeld met 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000.

2019150474