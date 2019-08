Drie verdachten aangehouden na overval

Rond 11.45 uur kregen agenten een melding van een overval waarbij geweld is gebruikt. Het slachtoffer werd naar de Vertrekspoor gelokt om daar een pakketje af te leveren. Bij aankomst is de man geslagen en zijn de drie mannen er in zijn bestelbus vandoor gegaan. De bestelbus werd aangetroffen op de Kreekrijklaan. Vanaf hier zijn de verdachten gevlucht met een andere auto. Oplettende getuigen hebben de kentekens van beide voertuigen doorgeven. Deze zijn door de politie ingevoerd in het ANPR-systeem.

Niet veel later kreeg de politie een ANPR hit. Het voertuig reed in de richting van Amsterdam. Een oplettende getuigen zag waar de mannen naar binnen zijn gegaan. Op de Houtrijkstraat heeft de politie de verdachten kunnen aanhouden. De verdachten zijn overgebracht naar het politiebureau.

2019150025