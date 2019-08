Drie verdachten aangehouden door EVA-team

Op donderdag 1 augustus heeft het EVA team twee mannen uit Den Haag aanhouden op de Hoefkade ter hoogte van het Kaapseplein in Den Haag. Zij zijn beiden op 26 februari 2019 door de rechtbank in Den Haag veroordeeld in een onderzoek naar verdovende middelen. Bij de zitting waren beide verdachten niet aanwezig en na hun veroordeling hebben zij zich ook niet gemeld. Een 44-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats moest nog een celstraf van 909 dagen uitzitten voor overtreding van de Opiumwet, Wet Wapens en Munitie en deelneming aan een criminele organisatie. De andere man, een 35-jarige Hagenaar, moest nog een celstraf van 18 maanden uitzitten voor deelname aan een criminele organisatie.

Een 41-jarige man uit Den Haag kon op woensdag 31 juli worden aangehouden in een woning aan de Wouwermanstraat in Den Haag. Hij werd in september 2018 veroordeeld tot 70 dagen gevangenisstraf voor een mishandeling en overtreding van de Wegenverkeerswet. Hij zal de opgelegde straf alsnog moeten uitzitten.