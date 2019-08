GHB verslaafde man door het lint

De politie kreeg zondag om 17.30 uur een melding dat een man op de Boeimeersingel voor auto’s zou springen. Ter plaatse bleek het te gaan om een bekende van de politie, een GHB gebruiker die vaker voor overlast zorgt. Hij ging als een bezetene te keer, spuugde en schold de dienders uit voor kankermongolen. Zijn vriendin vertelde dat hij onder invloed was van GHB. Agenten probeerden aanvankelijk om de man in het kader van hulpverlening te vervoeren in de richting van zijn eigen zorgkader. Hij werd echter steeds agressiever waarna tot aanhouding werd overgegaan. Hij verzette zich hevig, ook de inzet van pepperspray had geen effect. Uiteindelijk werd hij toch overmeesterd. Een politieman werd geschopt, een ander liep een schaafwond op. Een agente in vrije tijd die haar collega’s assisteerde werd in haar arm gebeten waardoor twee tandafdrukken zichtbaar waren. De politieambtenaren hebben aangifte gedaan.