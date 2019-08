Getuigen gezocht voor schietincident in 's-Hertogenbosch

Een aantal omstanders gaf aan schoten gehoord te hebben. Op de plek waar vermoedelijk geschoten zou zijn vond de politie lege hulzen. Op dat moment hadden zich nog geen slachtoffers gemeld. Later op de avond bleek er toch een gewonde te zijn. Deze man is in het ziekenhuis behandeld aan een schotwond. Getuigen geven aan dat de dader(s) vermoedelijk zijn weggereden op een scooter.

Getuigen

De politie zoekt getuigen van de schietpartij. Heeft u iets gezien of weet u op een andere manier iets dat met deze schietpartij te maken heeft? Neem dan contact met ons op. Dat kan via 0900-8844 of anoniem: 0800-7000.