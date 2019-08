Getuigen gezocht zware mishandeling Almere

Het slachtoffer liep in de nacht van vrijdag 2 op zaterdag 3 augustus samen met een vriend op de Koetsierbaan. Zij kwamen vanaf een poolcentrum en waren op weg naar het station. Op de Koetsierbaan is de man tussen 01.30 en 02.10 uur mishandeld door twee mannen. Hierbij is hij onder ander gewond geraakt aan zijn hoofd. De man heeft aangifte gedaan.

Getuigen

De politie is direct een onderzoek gestart en heeft omstanders gehoord en camerabeelden uitgekeken.

Het slachtoffer kan zich weinig herinneren van het voorval en de politie wil graag weten of er mensen zijn die gezien hebben wat er is gebeurd op de Koetsierbaan en/of wat de aanleiding is geweest. Volgens getuigen waren twee mannen betrokken bij de mishandeling. Beide mannen hadden een blanke huidskleur. Een van hen droeg een opvallend roze jas, een zwarte trainingsbroek en zwart/witte sneakers. Deze man had ook een zwarte tasje die hij kruislings droeg. De tweede man droeg een zwarte jas met een bontkraag en een zwarte broek.

Bellen

Heeft u meer informatie over dit incident of kent/herkent u de verdachten op basis van het genoemde signalement? Bel dan met de politie 0900-8844. Wilt u liever anoniem blijven? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.