Apeldoorn 5 aanhoudingen voor gewapende overval

Er is in de omgeving van Beekbergen maandagmiddag een brandend busje aangetroffen. Er wordt onderzocht of deze verband heeft met het onderzoek. Mede dankzij getuigen kon de politie later in de middag vijf verdachten aanhouden.

Het gaat om mannen, in leeftijd variërend van 18 tot 44 jaar, zonder vaste woon- of verblijfplaats. Alle vijf zijn voor verhoor ingesloten op het politiebureau en in verzekering gesteld.