Drugslab aangetroffen in Ede

Ede - De politie heeft dinsdagmiddag 6 augustus, in een bedrijfspand aan de Ottostraat in Ede, een drugslab aangetroffen. Vandaag wordt onderzoek gedaan naar de omvang en de gevaarzetting. Deskundigen van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen en brandweer ondersteunen de politie. Er is niemand aangetroffen in het pand.