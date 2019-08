Getuigen gezocht inbraak

Rond 03.45 uur kreeg de politie een melding dat er vermoedelijk door meerdere personen werd ingebroken in een winkelpand aan de Oostzijde. Toen agenten bij het pand aankwamen troffen zij een vernield raam en rolluik aan. De inbrekers hadden met een behoorlijk geweld het pand betreden. Het is onbekend of er iets is buitgemaakt. De politie is nog op zoek naar de inbrekers en komt graag in contact met getuigen.

Heeft u iets gezien, gehoord of andere informatie over deze inbraak? Neem dan contact op met de politie op 0900-8844. Anoniem kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

2019151090