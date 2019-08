Politie zoekt getuigen van mishandeling

Het slachtoffer zet omstreeks 17.15 uur iemand af bij de Kiss en Ride van het muziekfestival en wanneer zij terugrijdt, loopt er een groep van ongeveer acht jongens voor haar op de weg. Een aantal van deze jongens gaat niet aan de kant en wanneer een van de jongens tegen haar auto aankomt wordt de vrouw bedreigd. Één van deze jongens opent haar bijrijdersportier en trapt, ondanks dat de vrouw roept dat ze zwanger is, een aantal keer in op het slachtoffer. De vrouw stapt haar auto uit en een omstander schiet haar te hulp en belt de politie. Een aantal van de jongens trapt nog een paar keer in op haar auto en dan gaat de groep jongens er vandoor.

De groep bestond uit ongeveer zes licht getinte jongens en twee jongens met lichte huidskleur in de leeftijd van 20 tot 25 jaar oud. De verdachte die op de vrouw heeft ingetrapt heeft het volgende signalement:

Man met lichte huidskleur

Tussen de 20-25 jaar oud

1.75 -1.80 meter lang

Donker blond haar

Zijkant haar opgeschoren met een lok half voor zijn ogen

Fel groen kleurig shirt

Spijkerbroek

De recherche doet onderzoek naar de mishandeling en de vernieling en is op zoek naar getuigen die iets gezien dan wel gehoord hebben. Heeft u informatie of behoorde je tot de groep jongens? Neem dan contact op via 0900-8844, via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via onderstaand tipformulier.