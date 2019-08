Verdachte aangehouden na achtervolging vanuit Duitsland

De 31-jarige verdachte vlucht in de avond met hoge snelheid de Nederlandse grens over. De Nederlandse politie zet ook de achtervolging in en volgt het voertuig op de A12, de A30 en de A1. Op de Gooiseweg in Duivendrecht worden er schoten gelost op de banden van het voertuig waarbij de politie het voertuig klemrijdt en tot stilstand brengt.

Het voertuig is door de E.O.D (Explosieve Opruimingsdienst) onderzocht. In de auto werd een gasalarm vuurwapen aangetroffen. De man is aangehouden en in verzekering gesteld. Hij zal later deze week worden voorgeleid zodat de overleveringsprocedure kan worden opgestart.