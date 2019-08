Getuigen aanranding gezocht

Signalement verdachte:

Man

Licht getint

1.75 meter lang

Slank postuur

Sprak Nederlands zonder accent

Vermoedelijk lichte kleding

Getuigen en tips

Wie was er in de nacht van zondag 21 op maandag 22 juli rond 02.45 uur in de Duizenddraadsteeg? Wij spreken graag met getuigen die daar in de buurt waren. Herkent u het signalement of heeft u een vermoeden welke verdachte wij zoeken? Of beschikt u over camerabeelden? Twijfel dan niet en bel met ons algemene nummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem, neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.