Eigenaar helpt politie bij opsporing gestolen motor

(foto stockfoto politie)

De man was samen met zijn vrouw op vakantie en had in een van de motoren een GPS-zender geplaatst. Toen hij zag dat een van de motoren zich verplaatste richting Roterdam, belde hij direct de politie. hij gaf aan dat hij een gps-zenderl had gemonteerd in de motor en dat daarop te zien was dat de motor nu stilstond in Rotterdam, ter hoogte van de Boogschutterstraat. Agenten in Rotterdam besloten hierop te gaan kijken bij de woning. In de woning in Rotterdam trof men enkele motoren aan waaronder de motor met de GPS uit Dirksland. De verdachten waren al druk bezig onderdelen uit de motor te halen. Een 24-jarige en 25-jarige man zijn aangehouden.