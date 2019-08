Beroving van tas

Het slachtoffer fietste over de Oude Vlissingseweg toen hij twee jongens zag staan bij een fiets. Ze hielden hem tegen en één van de dader eiste zijn tas. De dader toonde een vuurwapen. Het slachtoffer gaf zijn tas af en de twee daders zijn samen weggerend. In het tasje zaten een zonnebril en wat pasjes. De zonnebril is kort na de melding op de Hans Lipperheystraat teruggevonden. De hondengeleider heeft met zijn diensthond in de directe omgeving nog gezocht, maar er is niets meer aangetroffen. Van de dader(s) ontbreekt elk spoor.