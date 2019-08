Hulzen gevonden

De politie kreeg dinsdag 6 augustus rond 04:00 uur een melding dat in de Oudendijk geschoten zou zijn. De politie vond meerdere hulzen. Zover bekend is er niemand gewond geraakt. De politie doet vandaag een buurtonderzoek.

Getuigenoproep

De politie wil graag in contact komen met getuigen. U kunt contact opnemen via 0900-8844, via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006, of u kunt een tipformulier invullen. Anoniem kunt u contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. Graag met vermelding van het dossiernummer 2019- 185917.