Arrestatie in zedenonderzoek

Het onderzoek startte nadat een 23-jarige Française zich woensdag 31 juli bij de politie meldde. De vrouw deed aangifte van verkrachting. Zij verklaarde in de vroege ochtend van 31 juli op weg te zijn gegaan naar een hotel. Op de Hertogstraat in Eindhoven werd zij aangesproken door een onbekende man op een scooter die haar aanbood haar naar haar hotel te brengen. De man reed echter met de vrouw richting Gennepper Parken in het Eindhovense Stadsdeel Stratum. Ter hoogte van het Tongelreeppad zou de man haar met geweld de bosjes in hebben getrokken en hebben verkracht. Het slachtoffer liep diverse kneuzingen over haar hele lichaam op.