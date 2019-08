Gestolen auto waarschijnlijk gebruikt bij ramkraak

Terwijl het onderzoek bij de winkel nog bezig was, kwam er een melding van een autobrand bij recreatiegebied Berendonck. Uit sporen blijkt dat het zeer waarschijnlijk de auto is die gebruikt werd bij de ramkraak. Verder blijkt dat deze auto is gestolen bij een inbraak in de wijk Zwanenveld. Het is nog onbekend wanneer die inbraak heeft plaatsgevonden. Later op de ochtend werd er aan de Draaiom in Nijmegen een scooter gevonden die waarschijnlijk ook bij de inbraak is buitgemaakt.