Twee inbrekers op heterdaad betrapt

Rond 02.05 uur schakelde een oplettende buurtbewoner de politie in omdat hij glasgerinkel hoorde en twee personen rondom het pand zag lopen. Toen de gealarmeerde agenten bij de zaak aankwamen, zagen zij een persoon wegfietsen die zij direct in de kraag konden vatten. Tegen de gevel stond nog een fiets die plotseling in beweging kwam en een silhouet van een persoon te zien was. Na een korte achtervolging trof de politie de man aan in de bosjes. Het duo werd overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. Bij onderzoek aan het pand bleek inderdaad een raam te zijn ingegooid. Ook stond de geldlade tegen de gevel aan.

2019151855