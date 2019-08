Getuigen aanrijding gezocht

Rond 15.45 uur kreeg de politie de melding van een ruzie op de Prismastraat tussen twee personen. Na het conflict reed de bestuurder van een witte bestelbus de andere persoon aan en beschadigde daarbij ook een hekwerk. Vervolgens reed de automobilist ervandoor en werd even later op de Wolweversgaarde in Den Haag aangehouden.



Specifieke getuigen gezocht

Om een volledig beeld te krijgen van wat er precies is gebeurd op de Prismastraat in Nootdorp, zijn wij op zoek naar specifieke getuigen. Het gaat om de bestuurders en mogelijke inzittenden van een donkerkleurige bus een licht blauwe Seat Ibiza en een donkere Toyota met achterop een fietsendrager (zie onderstaande afbeeldingen).



Wij komen graag in contact met deze personen. Reed u rond 15.45 uur in een van deze auto’s op de Prismastraat in Nootdorp of weet u wie deze bestuurders zijn? Bel dan met de politie via 0900-8844 of anoniem via M 0800-7000. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.





Donkerkleurige bus

Licht blauwe Seat Ibiza en donkere Toyota met fietsendrager