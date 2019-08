Twee arrestaties na melding verdachte situatie

De melder belde direct rond 01.15 uur de politie toen hij de situatie niet vertrouwde. Met meerdere eenheden ging de politie naar de locatie. Op dat moment reed er in de Brouwerstraat een auto die geen verlichting voerde. Toen deze bestuurder merkte dat de politie hem zag, reed hij hard weg in de richting van het Van Bergenplein. Op de Kapelstraat reed hij zich klem doordat ook daar politie stond. De bestuurder en zijn vrouwelijke bijrijder gingen nog in verzet tijden hun aanhouding, maar werden uiteindelijk in de handboeien overgebracht naar het politiebureau.