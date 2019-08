Bestuurder wijst politie op zijn 700 hennepplanten

Politieagenten van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid reden dinsdagavond op de A2 richting Breukelen. Op de middelste rijbaan zagen zij een auto met 110 kilometer per uur rijden, terwijl de toegestane snelheid er 130 kilometer per uur was. Verschillende voertuigen haalden de auto rechts in, waarop de agenten besloten om de auto naar de meest rechterbaan te sturen.