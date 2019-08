Politie zoekt met gerichte sms-bom naar getuigen van woningbrand Zwartewaterland

Uit door de politie opgevraagde informatie van gsm-providers is ons gebleken dat uw tel nr op zondag 14 juli 2019 tussen 03.00-09.00 uur actief was in Nieuwleusen of directe omgeving. De politie heeft belangstelling voor bijzonderheden die eventueel door u gezien zijn in de directe nabijheid van de woning rondom het tijdstip van de brand. Wij komen dan graag met u in contact. Dit kan door te bellen met telefoonnummer 0900-8844 of een bericht te sturen naar tgo-mali.oost-nederland@politie.nl . U kunt ook anoniem uw melding doorgeven via Meld Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000