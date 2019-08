Politie onderzoekt mogelijk verband gewapende overvallen

Overval supermarkt

Op zaterdagavond 1 juni werd een supermarkt aan de Parkweide overvallen door een onbekende man. Rond 20.00 uur kwam de man met een zwarte helm de supermarkt binnenlopen. Er waren op dat moment meerdere klanten en personeelsleden aanwezig. Hij bedreigde het aanwezige personeel met een vuurwapen. De man vertrok uiteindelijk met buit op een scooter in de richting van de Stakenberg. De volgende dag werd in een bosgebied aan de Doesburgermolenweg een helm teruggevonden die mogelijk door de overvaller gedragen was bij de overval.

Woningoverval

De overval op een huis aan de Witte de Withstraat in Ede vond plaats op dinsdagmiddag 14 maart 2017. Rond 12.30 uur werden de bejaarde bewoners overvallen door twee gewapende overvallers die hen flink mishandelden. Uiteindelijk gingen de twee er zonder buit vandoor. Op basis van een DNA match werd in augustus van dat jaar een 21-jarige Edenaar aangehouden. Hij werd uiteindelijk veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf. De tweede overvaller werd niet achterhaald.

Informatie

Het overvallenteam is op zoek naar mensen die meer weten over één of beide overvallen en roept hen op zich te melden. Zij worden verzocht contact op te nemen via het tipformulier op deze pagina of via het gratis telefoonnummer 0800-6070. Mensen die anoniem informatie willen doorgeven kunnen bellen met Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800-7000.

2019239793/2017116614 (JT)