Politie treedt op tegen drugsoverlast in Hardenberg

De politie startte meteen een onderzoek. Dit onderzoek past in de aanpak van de politie in samenwerking met de gemeente Hardenberg om snel op te treden tegen de drugsoverlast die wordt veroorzaakt door jeugdgroepen in Hardenberg. De aangehouden verdachten komen uit een jeugdgroep, bekend bij de politie. Burgemeester Snijders: “Wij zijn blij dat de aanpak tegen overlast resultaat heeft. Wij gaan samen met de politie hiermee door om de overlast voor inwoners terug te dringen.” De komende tijd is de politie zichtbaar en onzichtbaar in Hardenberg aanwezig om overlast gevende jongeren aan te spreken en bij verdenking te controleren.