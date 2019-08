Brandstichting woning

Inmiddels hebben rechercheurs van de Forensische Opsporing vastgesteld dat er sprake is van brandstichting. Diverse sporen zijn door de recherche veiliggesteld. Ook heeft een buurtonderzoek plaatsgevonden en zijn camerabeelden door de politie bekeken. De politie komt graag met alle mensen in contact die iets kunnen vertellen over deze brandstichting en/of die in de omgeving van de getroffen woning over camera’s beschikken. Bel met de politie via 0900-8844 of bel anoniem met M via 0800-7000.