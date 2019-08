Dodelijk schietincident Hogevecht

De politie doet uiteraard uitgebreid onderzoek naar dit dodelijke schietincident. Op dit moment is nog niet duidelijk wie er betrokken zijn geweest bij het incident, of er sprake is van een of meerdere daders en aan welk signalement deze dader(s) mogelijk voldoen. De recherche spreekt daarom heel graag met mensen die mogelijk getuige zijn geweest en/of eventueel beeldmateriaal hebben van het schietincident. Heeft u iets gezien of gehoord wat de politie mogelijk verder kan helpen? Neem dan contact op via 0900-8844. Bent u mogelijk in het bezit van relevante beelden? Deze kunt u via het tipformulier delen met de politie.

Voorafgaand aan schietincident zou op Hogevecht een kleine, blauwe auto hebben gestaan. In deze auto zouden meerdere personen hebben gezeten. Ook met deze personen komt de recherche graag in contact.