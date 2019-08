Getuigenoproep poging straatroof Krijn Breurstraat

Amsterdam - Een Spaanse toerist wordt in de nacht van woensdag 7 op donderdag 8 augustus 2019 slachtoffer van een poging beroving op de Krijn Breursstraat in Amsterdam Nieuw-West. Hij wordt hierbij bedreigd met een mes. De politie is een onderzoek gestart en roept hierbij de hulp in van het publiek.