Aanhouding winkeldievegge op huisadres leidt tot aantreffen hennepkwekerij

Op woensdag 7 augustus 2019 werd rond 16.30 uur een 15-jarig meisje in een grote winkel aan de Kruisvoort betrapt op de diefstal van een Macbook. Op de beelden was te zien dat ze in het gezelschap was van een vrouw. Dit bleek haar 52-jarige moeder te zijn. Agenten gingen daarop naar het woonadres in het centrum om ook deze verdachte aan te houden. De dienders belden aan en roken direct een sterke hennepgeur toen de deur open ging. De 52-jarige vrouw kwam naar buiten, deed direct de deur dicht en werd op straat aangehouden. De agenten gingen met haar naar het bureau. Daar bleek dat recent ook een anonieme melding over een mogelijke hennepkwekerij in die straat was binnen gekomen.