Man gewond na huiselijk conflict

Agenten kregen rond 20.00 uur de melding van een huiselijk conflict. In de woning treffen zij het slachtoffer aan. Hij is direct met een ambulance naar een ziekenhuis overgebracht. De vrouw was op dat moment niet in de woning aanwezig. Na een zoektocht in de omgeving waarbij ook een politiehond is ingezet, is zij in een andere woning in Zaamslag aangehouden. De politie onderzoekt het incident.