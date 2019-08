Politie houdt na achtervolging automobilist aan die nog 154 dagen moet zitten

Een openstaand to-do lijstje bij de politie was vermoedelijk de reden waarom de man, een 37-jarige zonder vaste woon- of verblijfplaats er vanmorgen rond zes uur als een speer vandoor ging toen agenten hem wilden controleren.

Op het moment dat hem werd gevraagd om uit te stappen trapte hij het gaspedaal in en ging ervandoor. Met snelheden boven de 160km per uur scheurde de man door de Kogelvangstraat de Nieuwe Binnenweg op. Op één moment, toen de ochtendspits te druk werd, stopten de agenten voor ieders veiligheid met de achtervolging. Op de Posthumalaan zagen agenten de man vervolgens rijden en werd hij aangehouden. De auto is inbeslaggenomen.

Op het bureau bleek dat hij moest nog154 dagen zitten en 6000 euro boete betalen. Bovendien bleek hij ongewenst vreemdeling en onder invloed van drugs.

Meneer is ingesloten en zijn auto is in beslag genomen.