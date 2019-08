Steeds meer incidenten met lachgas in het verkeer

Na 2016 verdubbelde het aantal verkeersincidenten waarbij lachgas is gebruikt al ruim tot 130 gevallen in 2017. In 2018 is het aantal volgens deze eerste inventarisatie verder gestegen tot 380 in totaal. Dit jaar zijn tot aan juli voor 2019 al bijna 960 incidenten met lachgas in het verkeer geteld. De verkeersincidenten met lachgas komen vooral in de grote steden voor. ‘Wij zien mensen gevaarlijke manoeuvres uithalen in het verkeer, doordat zij een ballon aan het vullen zijn of aan de mond zetten’, zegt hoofdinspecteur Paul Broer. ‘Ook al is de werking van lachgas van korte duur, het is direct van invloed op de rijvaardigheid.’