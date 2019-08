Vrouw in Deventer uit haar auto getrokken

(stockfoto)

Rond 18.45 uur stapte het slachtoffer op een parkeerplaats aan de Zwaluwenberg in haar auto. Plotseling zag ze dat de deur werd opengetrokken en werd ze door een man uit haar auto getrokken. Hij stapte daarna in de auto en reed er mee weg. De politie kwam meteen in actie en wist de man een paar uur later op de A15 ter hoogte van de afslag Andelst aan te houden. De man is voor nader onderzoek ingesloten aan het bureau en wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commisaris.