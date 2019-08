Twee inbrekers verdacht van meerdere inbraken in de Haarlemmermeer

Burgernet is een initiatief om gezamenlijk de veiligheid binnen de gemeente te verhogen. Burgernet is niet alleen bedoeld om criminaliteit tegen te gaan, maar wordt ook ingezet als er mensen worden vermist. Burgernetdeelnemers krijgen een ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon, een SMS-bericht of een e-mail met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon/voertuig. Voor meer informatie en aanmelding: www.burgernet.nl.