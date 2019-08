Getuigenoproep mishandeling vrouwen op Zandstraat

Het incident vond die zaterdagochtend rond 5.30 uur plaats nabij de Zuiderkerk. Één van de mannen op de scooter droeg een helm, de ander niet. Na de mishandeling zou het duo zijn weggereden via het Zuiderkerkplein in de richting van de Nieuwmarkt.

De recherche zou graag spreken met mensen die iets hebben gezien of gehoord van de woordenwisseling en de daaropvolgende mishandeling, dan wel de twee mannen op de scooter hebben gezien nabij de Zandstraat.

Heeft u informatie voor de politie? Neem dan contact op via 0900-8844, via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via onderstaand tipformulier.