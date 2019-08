Dodelijk ongeval Europoort

(foto: stockfoto politie)

Het ongeluk gebeurde rond 15.45 uur tijdens werkzaamheden op een veerboot. Door nog onbekende oorzaak heeft er een aanrijding plaatsgevonden tussen een terreinwagen en een persoon die op het terrein aan het werk was. Het slachtoffer is direct aan zijn verwondingen bezweken. Over de identiteit van het slachtoffer kan nog niks worden gezegd voordat familie op de hoogte is gebracht.

De verkeersongevallendienst, de arbeidsinspectie en de zeehavenpolitie doen ter plaatse onderzoek. Er zal onder meer met getuigen worden gesproken. De bestuurder van de terreinwagen is meegenomen naar het bureau en wordt gehoord.