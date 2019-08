Oplettende buren zorgen voor vangst autodieven

Zwijndrecht - Een melding van een oplettende buurtbewoner over een woninginbraak, resulteerde donderdagnacht in een achtervolging over de Van Brienenoordbrug en eindigde in de Kijfhoek in Zwijndrecht met de aanhouding van vier jonge mannen van 16, 17 (2x) en 19 jaar. Ze haalden tevergeefs de meest wilde capriolen uit om dat te voorkomen.