Vier minderjarigen aangehouden voor de brand in Overschie

Verschillende brandweereenheden kwamen af op een melding van de brand op het bedrijventerrein. Omstanders hoorden een mogelijke explosie maar de brandweer wist de brand snel te blussen. Omliggende panden hebben geen schade opgelopen. De politie had aanwijzingen dat er sprake was van brandstichting en startte daarom een onderzoek. De vier minderjarigen zijn in het kader van dat onderzoek aangehouden. Zij hebben bekend dat ze betrokken zijn geweest bij de brandstichting.

Onder meer vanwege hun jonge leeftijd zijn zij nu op vrije voeten. Wanneer het onderzoek is afgerond, beslist de Officier van Justitie hoe deze zaak zal worden afgedaan.

Wat doet de politie bij jeugdcriminaliteit?

Een uniforme aanpak van jeugdcriminaliteit is er niet. Een jongere die voor de eerste keer een strafbaar feit pleegt, vergt een andere aanpak dan een jeugdige veelpleger. Datzelfde geldt voor de verschillende problematische jeugdgroepen. Het beleid is primair gericht om crimineel gedrag van jongeren te voorkomen. Gaan jongeren toch de fout in? Dan maken politie en justitie meestal gebruik van zogeheten ‘pedagogisch gerichte sancties’ zoals een verwijzing naar Halt. Pas in een later stadium gaan zij over tot (taak)straffen of maatregelen.

Dit is een update op de eerdere berichtgeving betreffende de brand in Rotterdam Overschie: https://www.politie.nl/nieuws/2019/augustus/5/07-verdachte-aangehouden-voor-brandstichting.html