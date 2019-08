Aanhoudingen bij verkeerscontroles in Kapelle en Reimerswaal

In Waarde werd een 53-jarige man uit Oudenbosch aangehouden op verdenking van heling. Hij had koper bij zich dat mogelijk van diefstal afkomstig is. De zaak is in onderzoek. De man heeft een verklaring afgelegd en werd hierna in vrijheid gesteld. Hij werd echter meteen weer aangehouden omdat hij nog een 34-daagse gevangenisstraf moest uitzitten.