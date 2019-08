Doodgeschoten vrouw wordt anoniem begraven

Volgens de leider van het team grootschalige opsporing Martine Jacobs doet de politie er alles aan om te achterhalen wie deze vrouw is: “Dat is ons helaas nog steeds niet gelukt. We hebben veel vermissingsdossiers in Nederland en België nagelopen en zijn van plan om dat ook nog in andere landen te doen. Ook zijn haar DNA, vingerafdrukken en tandgegevens vergeleken met databestanden in veel Europese landen en daarbuiten. We hebben het publiek in binnen- en buitenland hard nodig om de identiteit vast te kunnen stellen. Dat is momenteel onze belangrijkste opgave. Daarna kunnen we pas goed onderzoek doen naar degene, die dit op zijn geweten heeft.”