Motorrijder gewond na aanrijding

De automobilist is tegen de motor aangebotst. De motorrijder is hierdoor onder de auto gekomen en raakte bekneld. De traumaheli is ter plaatse gekomen. De motorrijder is met de trauma-arts naar het ziekenhuis vervoerd.

Beide voertuigen raakte zwaar beschadigd en zijn door een bergingsbedrijf afgesleept. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van de aanrijding.