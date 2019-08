Gasdrukwapens op kermis in beslag genomen

De kermisexploitant liet klanten met deze zeer echt gelijkende gasdrukwapens op borden met menselijke silhouetten liet schieten. Toen we hiervan hoorden besloten we om in te grijpen. Dat hebben we vanmiddag, vlak voor de kermis weer opende, gedaan. We hebben de kermistent, genaamd Special Forces, doorzocht en de vier aan kabeltjes vastgemaakte wapens in beslag genomen.

De eigenaar is proces-verbaal aangezegd wegens het voorhanden hebben van deze op echt gelijkende wapens, strafbaar gesteld in de Wet Wapens & Munitie. Het OM besluit over eventuele vervolging en of het schiettuig vernietigd moet worden. Of de zaak openblijft is aan de exploitant, alleen dat mag niet meer met dergelijke gasdrukwapens.