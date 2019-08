Twee gewonden bij een verkeersongeval

De bestuurder, een 30-jarige man uit Heerlen, is per ambulance voor onderzoek naar het ziekenhuis. De bijrijder is met zwaar letsel overgebracht naar het ziekenhuis in Maastricht. Team Tactische Ondersteuning Verkeersongevallen (TTOV) en Verkeersongevallen analyse (VOA) van de politie stellen een onderzoek in naar de exacte toedracht. De weg is hierdoor enige tijd afgesloten voor verkeer.