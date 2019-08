Gewapende overval op cafe

Rond 03.00 uur kwamen twee overvallers het cafe binnen. Ze dreigden met een wapen en eisten geld.

Op dat moment waren nog enkele bezoekers in het cafe aanwezig, die zich in veiligheid wisten te brengen.

Het tweetal vluchtte op een scooter in de richting van Zuidhof in Geleen. Of er iets buit is gemaakt, is nog onbekend.

Bij de overval raakte niemand gewond.

De politie is een tactisch en technisch onderzoek opgestart.