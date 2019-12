Twee aanhoudingen na grote vuurwerkvangst

De politie kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag 28 december omstreeks 01.25 uur een melding van alerte burgers over een verdachte situatie aan de Bonegraafseweg in Ochten. Bij de melding aangekomen, konden twee personen, die mogelijk bij de verdachte situatie betrokken waren in de directe omgeving, worden aangehouden. Dit betrof een 19-jarige man uit Schijndel en een 18-jarige man uit Sint-Michelsgestel.

De agenten werden gewezen op een trailer op een bedrijventerrrein waar de mannen zich verdacht bij ophielden. Bij inspectie van de trailer bleek deze vol te zitten met illegaal vuurwerk. In totaal gaat het om 4327 kilo.

De politie onderzoekt de zaak verder. De twee mannen zijn ingesloten en worden verhoord.

2019577389 ^NR