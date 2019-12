Verdachte aangehouden voor steekincident Grote Marktstraat

De verdachte – een 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats – werd rond 17:40 uur aangehouden bij een daklozenopvang in het centrum van Den Haag. Hij is overgebracht naar een politiebureau waar hij wordt verhoord.

De precieze toedracht van het steekincident is nog onduidelijk. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen gevonden die er op wijzen dat er sprake was van een terroristisch motief. Wat het motief voor het steekincident dan wel was wordt nog onderzocht