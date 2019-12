Gevaarlijke achtervolging na ruzie

De politie ontving zaterdag 30 november rond 16.30 uur meerdere meldingen van een gevaarlijke achtervolging door Breda. Een Belgisch en een Nederlands voertuig zouden elkaar achtervolgen en hierbij elkaar ook daadwerkelijk raken. Uiteindelijk stopte de achtervolging nabij het Stationsplein. De inzittenden vluchtten vervolgens een hotel binnen. Een 20-jarige Belg sprak bij het hotel surveillerende medewerkers van Handhaving aan. Zij zagen dat de Belg een ploertendoder en een mogelijk vuurwapen bij zich droeg, waarop hij voor alle veiligheid in de boeien werd gezet. Bij aankomst van de politie nam zij de verdachte over. Twee mannen uit Roosendaal (19 en 20 jaar) werden eveneens aangehouden. De twee beschadigde auto’s en de twee wapens zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. Het is op dit moment onbekend of het een daadwerkelijk vuurwapen betreft.